Де ведуться найзапекліші бої: Генштаб назвав чотири напрямки фронту

Ворог продовжує спроби взяти під контроль Бахмут

Українські захисники протягом доби відбили 40 атак російських окупантів. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Атаки ворога

Протягом доби противник завдав двох ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України", — наголошують у Генштабі.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, знищили склад боєприпасів ворога.

Крім того, поблизу Мар'їнки, було знищено російський штурмовик Су-25.

Найгарячіші напрямки фронту

У Генштабі зазначають, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито понад 40 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського.

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці.

ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак.

Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що контрнаступ Сил безпеки та оборони України погіршує моральний та психологічний стан в рядах російських окупантів. Спостерігається різке зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя.

Також повідомлялося, що у Донецькій області підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ліквідував російський літак. Ціллю десантників став штурмовик Су-25 "Грач".