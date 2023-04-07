Где ведутся самые ожесточенные бои: Генштаб назвал четыре направления фронта

Враг продолжает попытки взять под контроль Бахмут

Украинские защитники в течение суток отразили 40 атак российских окупантов. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Атаки врага

В течение суток противник нанес два ракетных и 14 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", — подчеркивают в Генштабе.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, уничтожили склад боеприпасов врага.

Кроме того, вблизи Марьинки был уничтожен российский штурмовик Су-25.

Горячие направления фронта

В Генштабе отмечают, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отражено более 40 атак противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 14 атак противника на указанном участке.

враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 14 атак противника на указанном участке. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что контрнаступление Сил безопасности и обороны Украины ухудшает моральное и психологическое состояние в рядах российских оккупантов. Наблюдается резкий рост числа российских захватчиков, стремящихся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

Также сообщалось, что в Донецкой области подразделение противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ликвидировало российский самолет. Целью десантников стал штурмовик Су-25 "Грач".