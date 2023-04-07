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Где ведутся самые ожесточенные бои: Генштаб назвал четыре направления фронта

7 апреля 2023 19:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Враг продолжает попытки взять под контроль Бахмут
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украинские защитники в течение суток отразили 40 атак российских окупантов. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Атаки врага

В течение суток противник нанес два ракетных и 14 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", — подчеркивают в Генштабе.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, уничтожили склад боеприпасов врага.

Кроме того, вблизи Марьинки был уничтожен российский штурмовик Су-25.

Горячие направления фронта

В Генштабе отмечают, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отражено более 40 атак противника.

  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны отразили около 14 атак противника на указанном участке.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что контрнаступление Сил безопасности и обороны Украины ухудшает моральное и психологическое состояние в рядах российских оккупантов. Наблюдается резкий рост числа российских захватчиков, стремящихся сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь.

Также сообщалось, что в Донецкой области подразделение противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ликвидировало российский самолет. Целью десантников стал штурмовик Су-25 "Грач".

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