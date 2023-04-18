Де ведуться найзапекліші бої з ворогом: інформація від Генштабу ЗСУ

Українські військовослужбовці у районі Бахмута. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Найзапекліші бої зараз ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Також протягом доби ворог завдав ракетні та авіаудари по позиціях українських військ та цивільних об'єктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Обстріли з боку ворога

"Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів", — йдеться у повідомленні.

Протягом доби противник завдав чотирьох ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою", — попереджають у Генштабі.

Найгарячіші напрямки фронту

"Противник, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито близько 30 атак противника", — зазначається у повідомленні.

У Генштабі додали, що найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва.

противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут.

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, успіху не мав.

противник вів наступальні дії в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, російські окупанти вже тричі обстріляли місто Оріхів.

Також російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.