Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Де ведуться найзапекліші бої з ворогом: інформація від Генштабу ЗСУ arrow

Де ведуться найзапекліші бої з ворогом: інформація від Генштабу ЗСУ

18 квітня 2023 19:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Де ведуться найзапекліші бої з ворогом: інформація від Генштабу ЗСУ
Українські військовослужбовці у районі Бахмута. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Найзапекліші бої зараз ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Також протягом доби ворог завдав ракетні та авіаудари по позиціях українських військ та цивільних об'єктах. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

Читайте також:

Обстріли з боку ворога

"Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів", — йдеться у повідомленні. 

Протягом доби противник завдав чотирьох ракетних та 44 авіаційних удари,  здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою", — попереджають у Генштабі. 

Найгарячіші напрямки фронту

"Противник, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито близько 30 атак противника", — зазначається у повідомленні. 

У Генштабі додали, що найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

  • На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. 
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. 
  • На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, успіху не мав. 
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, російські окупанти вже тричі обстріляли місто Оріхів

Також російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB