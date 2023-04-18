Где ведутся самые ожесточенные бои с врагом: информация от Генштаба ВСУ
Самые ожесточенные бои сейчас ведутся за Бахмут и Марьинку. Также в течение суток враг нанес ракетные и авиаудары по позициям украинских войск и гражданским объектам.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы со стороны врага
"Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей", — говорится в сообщении.
В течение суток противник нанес четыре ракетных и 44 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, пострадали гражданские люди.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", — предупреждают в Генштабе.
Самые горячие направления фронта
"Противник, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, на указанных участках фронта, отражено около 30 атак противника", — отмечается в сообщении.
В Генштабе добавили, что самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
- На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва.
- В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел.
- На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка.
Напомним, сегодня, 18 апреля, российские оккупанты уже трижды обстреляли город Орехов.
Также российские оккупационные войска обстреляли город Украину в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.