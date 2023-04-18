Где ведутся самые ожесточенные бои с врагом: информация от Генштаба ВСУ

Украинские военнослужащие в районе Бахмута. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Самые ожесточенные бои сейчас ведутся за Бахмут и Марьинку. Также в течение суток враг нанес ракетные и авиаудары по позициям украинских войск и гражданским объектам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Обстрелы со стороны врага

"Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей", — говорится в сообщении.

В течение суток противник нанес четыре ракетных и 44 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, пострадали гражданские люди.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", — предупреждают в Генштабе.

Самые горячие направления фронта

"Противник, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, на указанных участках фронта, отражено около 30 атак противника", — отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва.

противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел.

противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка.

Напомним, сегодня, 18 апреля, российские оккупанты уже трижды обстреляли город Орехов.

Также российские оккупационные войска обстреляли город Украину в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.