День Воздушных сил: Зеленский подписал ракету и попробовал себя в качестве пилота
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Воздушных сил Вооруженных Сил Украины решил осмотреть современные образцы оружия и военной техники, которые есть у украинских защитников неба. Он пообщался с военными и стал участником гашения почтового набора "Истребители зла".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Президент в качестве пилота
Он осмотрел следующие самолеты:
- штурмовик Су-25,
- бомбардировщик Су-24М,
- истребители Су-27,
- МиГ-29 с ракетами, которые применяют пилоты.
Также Зеленский попробовал себя в качестве пилота благодаря работе симулятора.
"На этом симуляторе украинские военные сейчас изучают особенности современной техники и ее возможности. Владимир Зеленский испытал работу комплекса на практике и попал в одну из виртуальных мишеней — Ту-95", — говорится в сообщении.
Шлем от украинских пилотов
Кроме того, воины Воздушных сил представили главе государства шлем пилота. Он является символом веры в то, что Украина в ближайшем будущем получит истребители F-16, которые помогут победить россиян.
На встрече глава государства также подписал французскую ракету SCALP.
Погашение почтовой марки
Также Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Воздушными силами Николай Олещук вместе погасили почтовую марку и конверт "Истребители зла", которые Укрпочта презентовала ко Дню Воздушных Сил.
"На марке изображено, как украинская армия уничтожает символ "империи зла", перетирая его на "истребительной" терке. Рыцарь в шлеме-трезубце на конверте олицетворяет благородство, силу и честь украинского воинства, защищающего родную землю", — отметили в сообщении.
Защитники неба
Президент подчеркнул, что Воздушные силы являются спасителями жизни, ведь они защищают украинские города и села от вражеской авиации.
"Когда мы говорим о наших Воздушных силах, мы говорим о спасателях жизни. Когда мы поздравляем с профессиональным днем Воздушные силы, мы благодарим за тысячи спасенных жизней в городах и селах во всех уголках независимой Украины. Украина может бороться и жить, потому что есть наши воины, которые очищают наше небо от российского зла. И настанет время, когда в украинском небе не найдется ни одного места ни одному российскому истребителю, ни одной российской ракете и ни одного дрона оккупантов", — сказал Зеленский.
Напомним, ежегодно в первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. В этом году его отмечают 6 августа.