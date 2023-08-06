День Воздушных сил: Зеленский подписал ракету и попробовал себя в качестве пилота

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Воздушных сил Вооруженных Сил Украины решил осмотреть современные образцы оружия и военной техники, которые есть у украинских защитников неба. Он пообщался с военными и стал участником гашения почтового набора "Истребители зла".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Он осмотрел следующие самолеты:

штурмовик Су-25,

бомбардировщик Су-24М,

истребители Су-27,

МиГ-29 с ракетами, которые применяют пилоты.

Также Зеленский попробовал себя в качестве пилота благодаря работе симулятора.

"На этом симуляторе украинские военные сейчас изучают особенности современной техники и ее возможности. Владимир Зеленский испытал работу комплекса на практике и попал в одну из виртуальных мишеней — Ту-95", — говорится в сообщении.

Работа на симуляторе. Фото: Офис Президента

Шлем от украинских пилотов

Кроме того, воины Воздушных сил представили главе государства шлем пилота. Он является символом веры в то, что Украина в ближайшем будущем получит истребители F-16, которые помогут победить россиян.

Вручение шлема. Фото: Офис Президента

Встреча с пилотами. Фото: Офис Президента

На встрече глава государства также подписал французскую ракету SCALP.

Зеленский подписывает ракету. Фото: Офис Президента

Погашение почтовой марки

Также Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Воздушными силами Николай Олещук вместе погасили почтовую марку и конверт "Истребители зла", которые Укрпочта презентовала ко Дню Воздушных Сил.

"На марке изображено, как украинская армия уничтожает символ "империи зла", перетирая его на "истребительной" терке. Рыцарь в шлеме-трезубце на конверте олицетворяет благородство, силу и честь украинского воинства, защищающего родную землю", — отметили в сообщении.

Погашение марки. Фото: Офис Президента

Защитники неба

Президент подчеркнул, что Воздушные силы являются спасителями жизни, ведь они защищают украинские города и села от вражеской авиации.

"Когда мы говорим о наших Воздушных силах, мы говорим о спасателях жизни. Когда мы поздравляем с профессиональным днем Воздушные силы, мы благодарим за тысячи спасенных жизней в городах и селах во всех уголках независимой Украины. Украина может бороться и жить, потому что есть наши воины, которые очищают наше небо от российского зла. И настанет время, когда в украинском небе не найдется ни одного места ни одному российскому истребителю, ни одной российской ракете и ни одного дрона оккупантов", — сказал Зеленский.

Напомним, ежегодно в первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. В этом году его отмечают 6 августа.