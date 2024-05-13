Десантники показали кадри знищення російської штурмової групи

Знищення російської техніки. Фото: скриншот

В районі Новомихайлівки Донецької області російські штурмовики спробували прорватися до позицій 79-го десантного підрозділу. Ворожу бронетехніку ефектно знешкодили за допомогою мін та протитанкових засобів.

Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ в Telegram у понеділок, 13 травня.

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Знищення окупантів

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Після ефектного знищення бронетехніки ворога українські ударні дрони були спрямовані на "добивання" окупантів, які вижили.

"Що втікати вже сенсу немає, один окупант зрозумів одразу. І навіть встиг передати привіт диктатору Путіну, помахавши рукою на камеру. "Стоп, знято!", — сказали наші пілоти, скидаючи гранату йому просто за комір", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як вдарили по ворожому БТР-82 з боєприпасами.

Також українські прикордонники продемонстрували ефективність влучання по позиціях окупантів. Кадри військових дій, які були опубліковані, свідчать про успішну спільну роботу аеророзвідки підрозділу "Aut nos aut nullus! — Або ми, або ніхто!" та артилеристів бригади "Помста".