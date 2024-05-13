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Десантно-штурмовые войска показали кадры уничтожения российской штурмовой группы

13 мая 2024 14:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Десантно-штурмовые войска показали кадры уничтожения российской штурмовой группы
Уничтожение российской техники. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В районе Новомихайловки Донецкой области российские штурмовики попытались прорваться к позициям 79-го десантного подразделения. Вражескую бронетехнику эффектно обезвредили с помощью мин и противотанковых средств.

Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск в Telegram в понедельник, 13 мая.

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Уничтожение оккупантов

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После эффектного уничтожения бронетехники врага украинские ударные дроны были направлены на "добывание" выживших оккупантов.

"Что бежать уже нет смысла, один оккупант понял сразу. И даже успел передать привет диктатору Путину, помахав рукой на камеру. "Стоп, снято!", — сказали наши пилоты, сбрасывая гранату ему прямо за шиворот", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как ударили по вражескому БТР-82 с боеприпасами.

Также украинские пограничники продемонстрировали эффективность попадания по позициям оккупантов. Опубликованные кадры военных действий свидетельствуют об успешной совместной работе аэроразведки подразделения "Aut nos aut nullus! — Или мы, или никто!" и артиллеристов бригады "Помста".

война
российские войска
ВСУ
Украина
Донецкая область
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десант
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