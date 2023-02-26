Вибухи у Маріуполі: в ЗСУ розповіли про паніку черед окупантів

В окупованому Маріуполі все частіше вибухають склади з боєприпасами росіян

Нещодавні обстріли складів боєприпасів спричинили серед окупантів у Маріуполі паніку. Ворожі війська не очікували вибухів на своїх об'єктах.

Про це сказав спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

Окупанти переносять склади

"Ворог дещо здивований "бавовною", яка відбувається на тому напрямку (у районі Маріуполя. — Ред.). У Маріуполі вже облаштовані були склади і палива, і техніки, і боєприпасів. Саме тому було прийняте рішення про роботу, яка там зараз проводиться", — зазначив Дмитрашківський.

За його словами, у Маріуполі виникла паніка серед окупантів, оскільки тепер їхні склади та місця базування можуть бути уражені українськими військами.

"У Маріуполі деяка паніка виникла, тому що, наприклад, українські РСЗВ мають 70 км (радіус ураження. — Ред.), а до, наприклад, Вугледара — 80 км. Це спричиняє певну занепокоєність. Зрозуміло, що у Вугледарі зараз розмістити РСЗВ неможливо, але все-таки сумніви у ворога вже з'явилися", — додав Дмитрашківський.

Речник зазначив, що росіяни мають намір перемістити склади з паливом та боєприпасами з Маріуполя, звідки вони постачалися до Бахмута та Вугледара.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень побільшало повідомлень про вибухи. Мерія заявляє, що вибухи лунали на складах окупантів, зокрема у порту.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що маріупольські партизани зробили своєрідний "сюрприз" окупантам на роковини вторгнення. Вночі у місті пролунав потужний вибух, як виявилося — це був склад армії рф.

Раніше ми писали, що окупанти продовжують заспокоювати маріупольців роботою ППО у місті.

Однак жителі міста вже почали здогадуватись, що насправді так загарбники намагаються приховати власні втрати, зокрема підірвані склади.

Фото: Reuters