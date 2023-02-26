Взрывы в Мариуполе: в ВСУ рассказали о панике черед окупантов

В оккупированном Мариуполе все чаще взрываются склады с боеприпасами россиян

Недавние обстрелы складов боеприпасов вызвали среди кафиров в Мариуполе панику. Вражеские войска не ожидали взрывов на своих объектах.

Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

оккупанты переносят составы

"Враг несколько удивлен "бавовной", которая происходит на том направлении (в районе Мариуполя. — Ред.). В Мариуполе уже обустроены склады и топлива, и техники, и боеприпасов. Именно поэтому было принято решение о работе, которая там сейчас проводится", — отметил Дмитрашковский.

По его словам, в Мариуполе возникла паника среди оккупантов, поскольку теперь их склады и места базирования могут быть поражены украинскими войсками.

"В Мариуполе некоторая паника возникла, потому что, например, украинские РСЗО имеют 70 км (радиус поражения. — Ред.), а, например, до Угледара — 80 км. Это вызывает определенную обеспокоенность. Понятно, что в Угледаре сейчас разместить РСЗО невозможно, но все же сомнения у врага уже появились", — добавил Дмитрашковский.

Спикер отметил, что россияне намерены переместить склады с топливом и боеприпасами из Мариуполя, откуда они поставлялись в Бахмут и Угледар.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе за последнюю неделю стало больше сообщений о взрывах. Мэрия заявляет, что взрывы раздавались на складах оккупантов, в том числе в порту.

Напомним, 25 февраля стало известно, что мариупольские партизаны преподнесли своеобразный "сюрприз" оккупантам на годовщину вторжения. Ночью в городе раздался мощный взрыв, как оказалось — это был склад армии рф.

Ранее мы писали, что оккупанты продолжают успокаивать мариупольцев работой ПВО в городе.

Однако жители города уже начали догадываться, что на самом деле так захватчики пытаются скрыть собственные потери, в том числе подорванные склады.

Фото: Reuters