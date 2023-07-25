Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Чудеса, которые войдут в учебники": Маляр рассказала, как продвигается контрнаступление ВСУ arrow

"Чудеса, которые войдут в учебники": Маляр рассказала, как продвигается контрнаступление ВСУ

25 июля 2023 17:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, какая ситуация на фронте
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Анна Маляр\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За все время, пока идет контрнаступление ВСУ, защитники совершили военные чудеса, о которых будут писать в учебниках. В частности, Силам обороны удается наступать и продвигаться в условиях, когда у врага заметное преимущество в оружии и личном составе.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также:

Контрнаступление ВСУ

По словам Анны Маляр, ВСУ демонстрируют высокое мастерство и мужество. Они наступают в условиях, когда враг имеет большее количество вооружения. В то время как наступление считается возможным, когда все наоборот.

"И вопрос надо ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте — двигаемся вперед или нет. То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага — признак высокого мастерства и мужества наших защитников", — говорит Маляр.

Что касается количества погибших с обеих сторон, Маляр утверждает, что противник имеет гораздо больше потерь.

"На Бахмутском у нас погибает в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском в 5,3 раза меньше. Это при том, что обычно больше теряет наступающая сторона", — рассказывает Маляр.

Напомним, Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении фронта. Сейчас у ВСУ есть перспективы по освобождению населенного пункта Андреевка, что в свою очередь может сыграть важную роль для будущего вытеснения российских захватчиков из Бахмута.

Добавим, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские кафиры перебрасывают больше своих войск на Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. В настоящее время идут тяжелые бои.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз