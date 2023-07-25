Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, какая ситуация на фронте

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Анна Маляр\Telegram

За все время, пока идет контрнаступление ВСУ, защитники совершили военные чудеса, о которых будут писать в учебниках. В частности, Силам обороны удается наступать и продвигаться в условиях, когда у врага заметное преимущество в оружии и личном составе.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

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По словам Анны Маляр, ВСУ демонстрируют высокое мастерство и мужество. Они наступают в условиях, когда враг имеет большее количество вооружения. В то время как наступление считается возможным, когда все наоборот.

"И вопрос надо ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте — двигаемся вперед или нет. То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага — признак высокого мастерства и мужества наших защитников", — говорит Маляр.

Что касается количества погибших с обеих сторон, Маляр утверждает, что противник имеет гораздо больше потерь.

"На Бахмутском у нас погибает в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском в 5,3 раза меньше. Это при том, что обычно больше теряет наступающая сторона", — рассказывает Маляр.

Напомним, Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении фронта. Сейчас у ВСУ есть перспективы по освобождению населенного пункта Андреевка, что в свою очередь может сыграть важную роль для будущего вытеснения российских захватчиков из Бахмута.

Добавим, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские кафиры перебрасывают больше своих войск на Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. В настоящее время идут тяжелые бои.