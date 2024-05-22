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Для наступления на Харьковщину Россия использует африканских наемников — ISW

22 мая 2024 09:13
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
На штурм в Харьковскую область РФ отправила «африканских наемники» — ISW
В Харьковской области воюют африканские наемники. Фото: wikimedia.org
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Российские войска значительно активизировали боевые действия в Харьковской области. По данным ISW, противник, вероятно, задействует в атаках африканских наемников. Украинские силы обороны удерживают наступление российских оккупантов в Харьковской области.

Информацию об этом опубликовали в отчете Американского Института изучения войны (ISW) во вторник, 21 мая.

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На фоне боев 21 мая около Липцев на Харьковщине армии РФ не удалось совершить ни одного подтвержденного продвижения. Российский "военкор" утверждал, что российские силы продвинулись на расстояние от 300 до 450 метров по направлению к Липцам, но ISW не заметил визуального подтверждения этого утверждения.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска значительно активизировали боевые действия на Харьковском направлении после того, как 20 мая количество российских атак уменьшилось.

Для наступления на Харьковщину Россия использует "африканских наемников" - ISW - фото 1
Ситуация в Харьковской области Фото: ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, показывают, что российские войска продвинулись дальше в Старицу (юго-западнее Волчанска). ISW продолжает оценивать, что российские войска сохраняют ограниченные позиции на южном (левом) берегу реки Волча и не наблюдают визуального подтверждения российской бронетехники или значительного количества действующей на южном берегу пехоты.

В наступлении на Харьковщину РФ задействовала "африканских наемников"

Украинский военнослужащий, действующий на севере Харьковской области, сообщил, что российские войска разместили по направлению -африканских наемников.

"Военнослужащий сообщил, что российские войска проводят "мясные атаки" с "наемниками" перед наступлением регулярных войск РФ. Что имел в виду украинский военнослужащий под африканскими наемниками, непонятно" , — говорится в отчете.

Вероятно, выходцы из африканских стран сражаются на севере Харьковской области.

Ранее "Украинский центр сопротивления" сообщал, что Россия вербует войска из африканских стран. Украинский военный обозреватель Константин Машовец также сообщил, что под Липцами действуют подразделения Африканского корпуса МО РФ. А украинская крымская партизанская группировка "Атеш" недавно сообщила со ссылкой на источники, якобы в российском 44-м армейском корпусе есть элементы Африканского корпуса, "наемники", которые воевали в африканских странах.

Российский "военкор" 13 мая заявил, что бывшие подразделения "Вагнера" воюют в Харьковской области, но не уточнил, какому формированию подчинены эти элементы.

"Эти отчеты в общем-то неясны, вполне возможно, что некоторая комбинация граждан из африканских стран, элементов Африканского корпуса и бывших элементов Группы Вагнера сейчас воюет с российскими войсками на севере Харьковской области" — пишет ISW.

Напомним, 19 мая издание Sky News написало, что украинские военные были тайно переброшены на Харьковщину перед новым наступлением России . Передвижение произошло в начале мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время ситуация на передовой является одной из самых сложных. В частности, это также связано с новым наступлением российских окупантов в Харьковской области.

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