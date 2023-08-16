Для штурму під Куп'янськом окупанти використовують загони з в'язнями, — Сирський

Командувач Сухопутних військ О.Сирський. Фото: Telegram-канал Сирського

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ під Куп'янськом. Для штурму позицій застосовують загони з в'язнями.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, пише Military Media Center.

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У середу, 16 серпня, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до Куп’янська Харківської області. У напрямку міста спостерігаються ускладнення обстановки.

"Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська", — повідомив генерал-полковник.

За результатами роботи Сирського з командирами на цьому напрямку, ухвалили низку рішень щодо посилення оборони.

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Водночас за словами командира Сухопутних військ на Лиманському напрямку противник здійснює перегруповування, замінює частини, що втратили боєздатність внаслідок понесених втрат і не полишає планів щодо нових наступальних дій.

"Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", — зазначив Сирський.

На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.

"Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Разом з тим, у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Зеленський нагородив бійців, які воюють на Донецькому напрямку.

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