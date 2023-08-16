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Для штурму під Куп'янськом окупанти використовують загони з в'язнями, — Сирський

16 серпня 2023 19:51
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Для штурму під Куп'янськом окупанти використовують загони з в'язнями, — Сирський
Командувач Сухопутних військ О.Сирський. Фото: Telegram-канал Сирського
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ під Куп'янськом. Для штурму позицій застосовують загони з в'язнями.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, пише Military Media Center.

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Що відомо про штурм росіян під Куп'янськом

У середу, 16 серпня, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський  працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до Куп’янська Харківської області. У напрямку міста спостерігаються ускладнення обстановки. 

"Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська", — повідомив генерал-полковник.

За результатами роботи Сирського з командирами на цьому напрямку, ухвалили низку рішень щодо посилення  оборони.

Що відомо про інші бойові зіткнення у Донецькій області

Водночас за словами командира Сухопутних військ на Лиманському напрямку противник здійснює перегруповування, замінює частини, що втратили боєздатність внаслідок понесених втрат і не полишає планів щодо нових наступальних дій.

"Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", — зазначив Сирський.

На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована.

"Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Разом з тим, у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Зеленський нагородив бійців, які воюють на Донецькому напрямку.

Також у Генштабі показали кадри зі звільненого Урожайного.

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