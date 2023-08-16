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Для штурма под Купянском оккупанты используют отряды с заключенными, — Сырский

16 августа 2023 19:51
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Для штурма под Купянском оккупанты используют отряды с заключенными, — Сырский
Командующий Сухопутными войсками А.Сырский. Фото: Telegram-канал Сырского
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ под Купянском. Для штурма позиций используют отряды с заключенными.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, пишет Military Media Center.

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В среду, 16 августа, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский работал в частях, ведущих оборону на подступах к Купянску Харьковской области. В направлении города наблюдаются осложнения обстановки.

"Противник штурмовыми отрядами, комплектующимися преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, преследуя цель блокирования, а впоследствии и захват Купянска", — сообщил генерал-полковник.

По результатам работы Сырского с командирами на этом направлении приняли ряд решений по усилению обороны.

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В то же время по словам командира Сухопутных войск на Лиманском направлении противник осуществляет перегруппировку, заменяет утратившие боеспособность части вследствие понесенных потерь и не оставляет планов по новым наступательным действиям.

"Наша задача максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали непосредственно в районе ведения боевых действий", — отметил Сырский.

В Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая.

"Враг контратакует, производит минирование, интенсивно обстреливает и применяет авиацию. Вместе с тем, в таких сложных условиях наши войска постепенно продвигаются вперед", — говорится в заявлении.

Напомним, Зеленский наградил бойцов, воюющих на Донецком направлении.

Также в Генштабе показали кадры из освобожденного Урожайного.

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