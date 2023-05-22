Ракетная атака на Днепр 22 мая: куда попали

Последствия ракетной атаки на Днепр 22 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Mykhailo Moskalenko

В ночь на понедельник, 22 мая, Россия массированно атаковала Днепропетровщину и сам город Днепр. Всего по региону было выпущено 16 ракет разных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131. Удары были направлены на военные и инфраструктурные объекты города. Воздушная тревога продолжалась около трех часов.

Новини.LIVE подробно проанализировали атаку.

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По официальным данным, ночью 22 мая 2023 года российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты города Днепр. Всего враг выпустил 16 ракет разных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131.

Воздушная атака на Украину 22 мая 2023 года. Фото: ФБ Воздушные войска

Из них:

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям — Азовского моря и Курской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области.

20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 с южного и северного направлений.

Силы противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях уничтожили 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа Shahed.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что Днепр атаковали с разных сторон разными типами вооружений. И если ПВО успешно сбила все дроны и крылатые ракеты, то против баллистических ракет у Воздушных войск недостаточно эффективных средств. А имеющиеся в Украине не могут перекрыть все необходимые направления и объекты критической инфраструктуры.

ЗРК Patriot. Фото: Oleksij Reznikov/Twitter

"У нас есть системы Patriot на боевом дежурстве, но, понятно, что этого крайне недостаточно, чтобы перекрыть все необходимые нам направления. Мы видели, как Patriot работал на Киевщине (в ночь на 16 мая. — Ред.), как он отразил все Кинжалы и до 10 баллистических ракет", — уточнил Игнат.

По его словам, в настоящее время враг запускает по Украине по одной-две ракеты из одного стратегического бомбардировщика. Хотя данные самолеты могут нести в разы больше ракет.

Российский истребитель Су-34. Фото: росСМИ

"И не надо надеяться, что самолеты у россиян начнут разваливаться. Россия является производителем бомбардировщиком. Ракеты запускаются из Каспия, чтобы в случае чего-то упали в море, а не на головы россиян, как это уже бывало. Когда будет F-16, это будет предупреждением для врага, что подлетать как к нашим границам, так и в зоны пуска — опасно", — уточнил Игнат.

Что именно российские ракеты повредили в Днепре

Всего в ночь на 22 мая в Днепре раздалось по меньшей мере 20 взрывов. Это был мощнейший удар по городу с начала войны, поскольку осуществлялся разными типами ракет одновременно.

"Фашисты. Террористы. Нелюди. Но, благодаря Силам обороны, мы выдержали атаку", — подчеркнул в своем телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Последствия российских обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

Последствия российских обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

Последствия российских обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС 1/3 _ 3

Позже он обнародовал список повреждений. По его словам, обследование территории все еще продолжается, но сейчас уже можно сказать о следующем:

В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники — повреждено. Побиты 25 частных машин и 2 автобуса.

Попадание случилось также по частному предприятию в Днепре. Там повреждены 3 здания.

В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БпЛА. Обнаружили там и обломки ракеты.

Пострадали семь человек. Женщины 52 и 70 лет — в больнице.

Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще — детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.

Последствия ракетного удара по Днепру. Фото: REUTERS/Mykhailo Moskalenko

Россия продолжит ракетные удары по Украине

Врагу не дает покоя ПВО и он пытается истощить его имеющимися воздушными средствами на конкретных направлениях, — добавила в эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Они сосредоточились на конкретных направлениях, измерят его, с каких сторон он может быть защищен, а где может быть пропущен удар", — подчеркнула Гуменюк.

В оперативном командовании "Юг" также подчеркнули, что в настоящее время на боевом дежурстве в Черном море находятся 2 ракетоносителя. Общий залп которых может достигать 12 "Калибров".

Уровень ракетной опасности также очень высок из-за активности стратегической и тактической авиации врага и ракеты в Черном море.