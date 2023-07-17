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До Білорусі прибула нова колона вагнерівців із прапорами РФ

17 липня 2023 13:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
До Білорусі прибула нова колона вагнерівців із прапорами РФ
Приватна військова кампанія "Вагнер". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 17 липня до Білорусі прибула нова колона "вагнерівців". Вони їхали з прапорами Росії та Приватної військової кампанії.

Про це повідомляє "Беларуські Гаюн".

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У повідомленні зазначається, що колону вагнерівців помітили осторонь Осиповичів та військової бази у селі Мета автомагістралою М5 з Бобруйска.

Колона включає не менше 20 транспортних засобів різних типів: УАЗ Патріот, пікапи, мінівени, будівельні машини, автобуси та вантажівки. Цікаво відзначити, що автомобілі рухаються під прапорами Росії та із символами ПВК "Вагнер".

ПВК Вагнер
Рух колони ПВК "Вагнер". Фото: "Білоруські Гаюн"

Нагадаємо, що Приватна військова компанія "Вагнер" направила своїх бойовиків до Білорусі, але на цей час вони не становлять прямої загрози для України. Проте, можливо, Білорусь скористається їхньою присутністю для ініціювання провокацій.

Також ми повідомляли, що в Білорусі, 15 липня, помітили велику колону ПВК "Вагнер". Легкові та вантажні автомобілі були на номерах "ДНР" та "ЛНР".

Пізніше, у Державній прикордонній службі України підтвердили інформацію про прибуття окупантів із ПВК "Вагнер" до Білорусі. Прикордонники продовжують стежити за ситуацією.

Також ми писали, що раніше в НАТО не фіксували жодних значних переміщень найманців Євгена Пригожина до Білорусі. Однак в Альянсі уважно стежать за ситуацією.

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