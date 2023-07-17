В Беларусь прибыла новая колонна вагнеровцев с флагами РФ

Частная военная кампания "Вагнер". Фото: росСМИ

В понедельник, 17 июля в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.

Об этом сообщает "Беларуські Гаюн".

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В сообщении указывается, что колонну вагнеровцев заметили в стороне Осиповичей и военной базы в деревне Цель по автомагистрали М5 из Бобруйска.

Колонна включает не менее 20 транспортных средств различных типов: УАЗ Патриот, пикапы, минивэны, строительные машины, автобусы и грузовики. Интересно отметить, что автомобили движутся под флагами России и с символами ЧВК "Вагнер".

Движение колонны ЧВК "Вагнер". Фото: "Беларуські Гаюн"

Напомним, что Частная военная компания "Вагнер" направила своих боевиков в Беларусь, но на текущий момент они не представляют прямой угрозы для Украины. Тем не менее, возможно, Беларусь воспользуется их присутствием для инициирования провокаций.

Также мы сообщали, что в Беларуси, 15 июля, заметили большую колонну ЧВК "Вагнер". Легковые и грузовые автомобили были на номерах "ДНР" и "ЛНР".

Позже, в Государственной пограничной службе Украины подтвердили информацию о прибытии оккупантов из ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Пограничники продолжают следить за ситуацией.

Также мы писали, что ранее в НАТО не фиксировали никаких значительных перемещений наемников Евгения Пригожина в Беларусь. Однако в Альянсе внимательно следят за ситуацией.