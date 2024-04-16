К чему может привести отсутствие помощи от США — объяснение ISW

Военная помощь для Украины. Фото: armyinform.com.ua

Помощь США в сфере безопасности жизненно важна для способности украинских сил защищаться от текущих и будущих российских наступательных операций, которые, по прогнозам, начнутся в конце весны и летом. Без поддержки партнеров РФ может добиться значительных и угрожающих успехов, особенно к западу от Бахмута.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что украинские силы готовятся отразить будущее большое наступление России, которое ожидается в конце мая или начале июня. Он отметил, что это будет "катастрофически тяжело" без военной помощи Западу.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров 14 апреля заявил, что нынешняя ситуация на востоке Украины "напряжена" и что российские войска сосредотачивают свои усилия к западу от Бахмута в направлении Часового Яра. По его словам, украинские войска успешно используют современные технологии против большего количества личного состава России.

Также военное руководство страны сообщает о дефиците снарядов на фронте. Так, спикер группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин 15 апреля заявил, что украинские силы на Бахмутском и Авдеевском направлениях могут использовать только от одного до пяти артиллерийских снарядов на каждые 10 артиллерийских снарядов врага. Однако украинская артиллерия точнее российской.

"Но способность украинских Вооруженных сил отражать недавно усиленные российские наступательные операции на востоке Украины ухудшилась из-за нехватки материальных средств и, вероятно, продолжит ухудшаться в ближайшем будущем, если будут продолжаться задержки помощи США в сфере безопасности", — говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что российские войска используют дефицит украинских материальных средств, что является следствием отсутствия помощи США в сфере безопасности, для достижения незначительных тактических успехов. Однако грядущие российские нападения могут добиться более значительных и угрожающих успехов, особенно к западу от Бахмута, если США продолжают прекращать помощь Украине.

Напомним, российские захватчики привлекли самые боеспособные подразделения для атак на Часов Яр. Аналитики считают, что это приведет к постепенному росту потерь врага, пока у украинских защитников есть необходима техника.

В то же время в ISW говорят, что Россия вряд ли сможет захватить Часов Яр ко Дню Победы 9 мая. Однако пользуясь нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны в ВСУ, россияне не будут оставлять попыток оккупировать населенный пункт.