До кордону з Сумською областю прибуло чотири батальйони чеченців

Чеченський батальйон. Фото: Reuters

Заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак заявив, що до кордону з областю прибуло чотири батальйони чеченців. Наразі вони перебувають на відстані 150-200 км від України.

Про це Біцак розповів в ефірі КИЇВ24.

Читайте також:

РФ стягує війська до кордону з Сумською областю

"Я заспокою мешканців міста Суми, що ЗСУ на місці, добровольчі формування на місці, натреновані, чекають цих "лайнометів", — сказав Біцак.

Ще за попередньою інформацію, на відстані 150-200 км до Сумської області прибуло чотири батальйони чеченців. Однак за словами представника райради, вони "вміють воювати лише телефонами".

"Я вважаю, що це буде "попонтуватися". Десь під’їхати до кордону, фото зробити. Максимум — заходи ДРГ", — додав Біцак.

Зазначимо, що вчора Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія перегруповує війська та зосереджує на Харківському напрямку більшу їх чисельність. Тому українських захисників почали підсилювати додатковими підрозділами.

Скриншот допису Сирського

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські війська прогнуть захопити Часів Яр Донецької області.

Також у звіті ISW йдеться, що РФ навряд чи досягне глибшого оперативного проникнення в районі Авдіївки найближчим часом.