К границе с Сумской областью прибыло четыре батальона чеченцев

Чеченский батальон. Фото: Reuters

Заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак заявил, что к границе с областью прибыли четыре батальона чеченцев. В настоящее время они находятся в 150-200 км от Украины.

Об этом Бицак рассказал в эфире КИЇВ24.

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"Я успокою жителей города Сумы, что ВСУ на месте, добровольческие формирования на месте, натренированные, ждут этих "говнометов", — сказал Бицак.

Еще по предварительной информации, на расстоянии 150-200 км в Сумскую область прибыли четыре батальона чеченцев. Однако, по словам представителя райсовета, они "умеют воевать только телефонами".

"Я считаю, что это будет "попонтоваться". Где-то подъехать к границе, фото сделать. Максимум — меры ДРГ", — добавил Бицак.

Отметим, что вчера Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перегруппировывает войска и сосредотачивает на Харьковском направлении большую их численность. Поэтому украинских защитников начали усиливать дополнительными подразделениями.

Скриншот поста Сырского

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские войска стремятся захватить Часов Яр Донецкой области.

Также в отчете ISW говорится, что РФ вряд ли достигнет более глубокого оперативного проникновения в районе Авдеевки в ближайшее время.