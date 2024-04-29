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К границе с Сумской областью прибыло четыре батальона чеченцев

29 апреля 2024 10:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
К границе с Сумской областью прибыло четыре батальона чеченцев
Чеченский батальон. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак заявил, что к границе с областью прибыли четыре батальона чеченцев. В настоящее время они находятся в 150-200 км от Украины.

Об этом Бицак рассказал в эфире КИЇВ24.

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"Я успокою жителей города Сумы, что ВСУ на месте, добровольческие формирования на месте, натренированные, ждут этих "говнометов", — сказал Бицак.

Еще по предварительной информации, на расстоянии 150-200 км в Сумскую область прибыли четыре батальона чеченцев. Однако, по словам представителя райсовета, они "умеют воевать только телефонами".

"Я считаю, что это будет "попонтоваться". Где-то подъехать к границе, фото сделать. Максимум — меры ДРГ", — добавил Бицак.

Отметим, что вчера Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перегруппировывает войска и сосредотачивает на Харьковском направлении большую их численность. Поэтому украинских защитников начали усиливать дополнительными подразделениями.

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Скриншот поста Сырского

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские войска стремятся захватить Часов Яр Донецкой области.

Также в отчете ISW говорится, что РФ вряд ли достигнет более глубокого оперативного проникновения в районе Авдеевки в ближайшее время.

Сумская область
оккупанты
Рамзан Кадыров
Чеченская республика
война в Украине
Россия

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