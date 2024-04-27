Які території хоче захопити Росія в Україні

Озброєні російські окупанти. Фото ілюстративне: ALEXANDER NEMENOV/AFP/East News

Російські війська намагаються взяти Часів Яр Донецької області в оперативне оточення. І кидають усі сили, щоб прорвати оборону біля Бахмуту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Росія безуспішно штурмує Андріївку та Кліщіївку

Військові РФ не полишають спроб окупувати село Іванівське й околиці села Богданівка на Бахмутському напрямку. За словами Волошина, ворог активно, але безуспішно штурмує ці два населені пункти, щоб зайти до Часового Яру.

Також противник намагається прорвати оборону українських військ західніше Бахмута, аби згодом вийти до каналу Сіверський Донець – Донбас.

Як зазначив речник ОСУВ "Хортиця", російські солдати, прагнуть вирівняти лінію оборони і лінію бойового зіткнення, тому додатково штурмують Андріївку та Кліщіївку.

"В районі Кліщіївки було помічено дещо збільшення особового складу ворожої армії", — сказав Волошин.

Нагадаємо, 25 квітня колишній командир полку "Азов" Максим Жорін поділився результатами роботи групи "Люм'єр" 2-го механізованого батальйону. На опублікованих кадрах видно, як українські військові знищують російських окупантів.

Також ми писали, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть досягати тактичних успіхів у напрямку Часового Яру, але ці успіхи навряд чи переростуть у значне в оперативному плані проникнення.