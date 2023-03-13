До лікарні на Луганщині привезли півтори сотні поранених "вагнерівців", — Генштаб

Російські загарбники зазнають суттєвих втрат

Російська окупаційна армія продовжує зазнавати втрат в Україні. Зокрема, зазнають значних втрат найманці російської приватної військової компанії "Вагнера".

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Що відомо

Як зазначається у повідомленні, чергову партію покалічених бойовиків із "Вагнера" доставили до Біловодської районної лікарні на окупованій Луганщині.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Біловодської районної лікарні тимчасово зайнятої території Луганської області, на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК "Вагнер", — розповіли у військовому відомстві.

У Генштабі також повідомили, що протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Найгарячіші напрямки фронту

Російський агресор основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. ЗСУ відбили численні атаки поблизу Бахмута, тривають бої у самому місті.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник також здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Кам'янки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські захисники відбили штурм росіян на Бахмутському напрямку. Окрім того, військові взяли у полон одного "вагнерівця".

До слова, власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута. Це, за словами Пригожина, стане катастрофою для всіх російських військ.