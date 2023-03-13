В больницу на Луганщине привезли полторы сотни раненых "вагнеровцев", — Генштаб

Российские захватчики несут существенные потери

Российская оккупационная армия продолжает нести потери в Украине. В частности, понесут значительные потери наемники российской частной военной компании "Вагнера".

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Что известно

Как отмечается в сообщении, очередная партия искалеченных боевиков из "Вагнера" была доставлена в Беловодскую районную больницу на оккупированной Луганщине.

"Противник продолжает нести потери. Так, на территории Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области, на лечение привезли 150 наемников так называемой ЧВК "Вагнер", — рассказали в военном ведомстве.

В Генштабе также сообщили, что за сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Горячие направления фронта

Российский агрессор основные усилия продолжает сосредоточивать на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях и не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. ВСУ отразили многочисленные атаки вблизи Бахмута, продолжаются бои в самом городе.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник также совершил безуспешные наступательные действия в направлении Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники отразили штурм россиян на Бахмутском направлении. Кроме того, военные взяли в плен одного "вагнеровца".

К слову, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники могут отступить от Бахмута. Это, по словам Пригожина, станет катастрофой для всех российских войск.