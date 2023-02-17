До Луганська прибула чергова команда інструкторів з Ірану, щоб навчати військових рф, — Генштаб
Нещодавно до тимчасово окупованого Луганська прибула чергова команда інструкторів з Ірану. Вони навчатимуть військових рф.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Деталі
Російські військові будуть навчатися застосовувати ударні безпілотні літальні комплекси.
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один — по позиції ЗРК.
Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили чотири райони зосередження російських військових, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, дві позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів та два інших важливих об'єкти рашистів.
Нагадаємо, російські окупаційні війська деморалізовані та зовсім не хочуть воювати в Україні. Вище керівництво армії рф навіть обіцяє загарбникам гроші, аби ті брали участь у бойових діях.
Додамо, що раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що офіційний Тегеран окрім зброї забезпечує рф операторами дронів.