До Луганська прибула чергова команда інструкторів з Ірану, щоб навчати військових рф, — Генштаб

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили чотири райони зосередження російських військових

Нещодавно до тимчасово окупованого Луганська прибула чергова команда інструкторів з Ірану. Вони навчатимуть військових рф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Російські військові будуть навчатися застосовувати ударні безпілотні літальні комплекси.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один — по позиції ЗРК.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили чотири райони зосередження російських військових, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, дві позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів та два інших важливих об'єкти рашистів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська деморалізовані та зовсім не хочуть воювати в Україні. Вище керівництво армії рф навіть обіцяє загарбникам гроші, аби ті брали участь у бойових діях.

Додамо, що раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що офіційний Тегеран окрім зброї забезпечує рф операторами дронів.