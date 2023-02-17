В Луганск прибыла очередная команда инструкторов из Ирана, чтобы обучать военных рф, — Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения российских военных

Недавно во временно оккупированный Луганск прибыла очередная команда инструкторов из Ирана. Они будут учить военных рф.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Российские военные будут учиться применять ударные беспилотные летательные комплексы.

В утренней сводке Генштаба ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один — по позиции ЗРК.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения российских военных, артиллерийское подразделение на огневой позиции, две позиции зенитно-ракетных комплексов, состав боеприпасов и два других важных объекта рашистов.

Напомним, российские оккупационные войска деморализованы и совсем не хотят воевать в Украине. Высшее руководство армии России даже обещает захватчикам деньги, чтобы те участвовали в боевых действиях.

Добавим, что ранее аналитики американского Института изучения войны сообщали, что официальный Тегеран кроме оружия обеспечивает РФ операторами дронов.