В Луганск прибыла очередная команда инструкторов из Ирана, чтобы обучать военных рф, — Генштаб
Недавно во временно оккупированный Луганск прибыла очередная команда инструкторов из Ирана. Они будут учить военных рф.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 41 ракетный удар по Украине, – Генштаб ВСУ
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Российские военные будут учиться применять ударные беспилотные летательные комплексы.
В утренней сводке Генштаба ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один — по позиции ЗРК.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения российских военных, артиллерийское подразделение на огневой позиции, две позиции зенитно-ракетных комплексов, состав боеприпасов и два других важных объекта рашистов.
Напомним, российские оккупационные войска деморализованы и совсем не хотят воевать в Украине. Высшее руководство армии России даже обещает захватчикам деньги, чтобы те участвовали в боевых действиях.
Добавим, что ранее аналитики американского Института изучения войны сообщали, что официальный Тегеран кроме оружия обеспечивает РФ операторами дронов.