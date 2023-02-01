США готовят новый пакет военной помощи, в который войдут ракеты большей дальности, пишет Reuters.

В новый американский пакет помощи Украине войдет оружие большей дальности, — СМИ
Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины уже на этой неделе. В этом пакете будут ракеты GLSDB, позволяющие бить на расстояние до 150 км.
Об этом сообщило со ссылкой на двух информированных чиновников информационное агентство Reuters.
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Новый пакет помощи: откуда деньги
Соединенные Штаты, по информации, полученной изданиями от американских чиновников, готовят новый пакет военной помощи для Украины.
Общая стоимость этого пакета превысит 2 млрд. долларов США.
Из них 1,725 млрд долларов будут предоставлены фондом, известным как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI). Это позволит Белому дому взять оружие не из запасов американской армии, а сразу из промышленности.
Что получат Вооруженные силы Украины
Новое оружие, которое получит украинская армия – это "крылатая бомба", бомба малого диаметра наземного запуска GLSDB.
В издании отметили, что дальность этого вида оружия составляет до 150 км. Это меньше, чем у ракеты ATACMS (297 км), но все же позволит Вооруженным силам Украины бить по тем целям, которые до сих пор находились за пределами досягаемости, и поможет продолжать контратаки, нанося чувствительные удары по российскому тылу.
Кроме того, в новом пакете будут компоненты ПВО HAWK, системы противодействия беспилотникам, радары против артиллерии и воздушного наблюдения, коммуникационное оборудование, беспилотники PUMA и запасные части для основных систем, таких как Patriot и Bradley.
Также планируется предоставить большое количество медицинского оборудования, достаточного для оснащения трех полевых госпиталей.
Напомним, в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.
Власти Великобритании в январе официально подтвердили , что передаст Украине роту танков Challenger 2.
Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2 . Германия официально подтвердила свои намерения.
Кроме того, Франция планирует направить в Украину первые из обещанных боевых бронированных машин AMX-10RC – "легких колесных танков" – уже в начале февраля.
Фото: US Air Force