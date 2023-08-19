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Росіяни заявили, що збили над Кримом ракету: подробиці

19 серпня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Криму пролунала серія вибухів
Вибухи у Криму. Фото ілюстративне: google
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни повідомили про серію вибухів у тимчасово окупованому Криму. За словами місцевих, була здійснена атака по ворожих об'єктах поблизу Сімферополя. 

Про це повідомляють місцеві колабораційні ЗМІ.

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За словами окупантів, невідомі намагалися бити ракетами С-200. Проте сили ППО "збили усі цілі". Також повідомляють, що жертв та руйнувань немає. 

У мережі вночі повідомляли про звуки вибухів у Сімферополі. Їх також чули в Бахчисарайському районі та в Алушті.

Що відомо про ракету С-200

Зенітно-ракетні комплекси С-200 почали розробляти в Радянському Союзі 60 років тому. За задумом радянських інженерів, саме комплекси С-200 мали збивати американські стратегічні бомбардувальники — носії ядерної зброї. Інші цілі — менш помітні та низьколеткі — збивати вже було важче. Тому доволі скоро на зміну цій ППО прийшли більш сучасні зразки, зокрема С-300 і С-400.

Нагадаємо, ввечері, 18 серпня, у Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму, пролунали постріли. Над місцем піднявся густий сірий дим. 

Також ми писали, що у мережі повідомляли про групу БпЛА, яка, ймовірно, летить на Москву. Їх помітили у місті Серпухов, що у Підмосков'ї. 

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