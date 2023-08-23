В России снова случился "хлопок": мощные взрывы в столице и Подмосковье

Взрывы в Москве у башен "Москва-Сити". Фото: росСМИ

Ночью, 23 августа, в российской столице Москва, а также Подмосковье раздались серии взрывов. По словам очевидцев, они видели в воздухе беспилотники.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Взрывы в Москве ночью 23 августа

Отмечается, что, кроме Москвы, россияне слышали взрывы в Химках, Красногорске, а также в Митино в самой столице. Якобы работает ПВО по беспилотникам.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один БпЛА якобы сбили, а другой попал в одну из башен Москва-Сити. Предварительно без жертв.

Между тем, в аэропортах российской столицы ограничили вылет и прилет самолетов якобы из-за угрозы атаки беспилотников.

Напомним, что Министерство обороны России заявило, что их ПВО сбило два беспилотника, а еще 2 дрона средства радиоэлектронной борьбы якобы подавили в Брянской области.

Также мы писали, что в Московской области ночью 22 августа раздаются мощные взрывы. О громких звуках пишут жители подмосковного Красногорска и московского района Строгино.

Добавим, что россияне сообщили о серии взрывов во временно оккупированном Крыму. По словам местных, была проведена атака по вражеским объектам вблизи Симферополя.