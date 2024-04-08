Доїздились — 3-тя ОШБр показала ефектні кадри роботи дронів по ворожій МТ-ЛБ на Донеччині
Батальйон безпілотних систем "Вітролом", який входить до складу 3-ї окремої штурмової бригади, показав роботу своїх FPV-дронів по російському всюдиходу МТ-ЛБ. Ворожу машину разом з десантом було знищено під Авдіївкою у Донецькій області.
Дивовижні кадри роботи дронів показали в офіційних соцмережах 3-ї ОШБр.
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Чергове фіаско росіян на Донеччині
На опублікованому відео видно, як всюдихід, обладнаний протидроновими сітками, пересувається до лінії зіткнення. Дрон українських захисників поцілює в машину, внаслідок чого виводить її з ладу. Російські солдати, які були на броні, починають десантуватись.
"Піхота ворога почала тікати та укриватися у посадці, але наші FPV-дрони з осколковими боєприпасами наздогнали і їх", — пишаються своєю роботою оборонці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Третя штурмова показала влучний удар РСЗВ HIMARS по місцю розташування росіян.
Водночас десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині, внаслідок чого знищили танки й бойові броньовані машини ворога.
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