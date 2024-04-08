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Доїздились — 3-тя ОШБр показала ефектні кадри роботи дронів по ворожій МТ-ЛБ на Донеччині

8 квітня 2024 22:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Доїздились — 3-тя ОШБр показала ефектні кадри роботи дронів по ворожій МТ-ЛБ на Донеччині
Рух російської МТ-ЛБ. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Батальйон безпілотних систем "Вітролом", який входить до складу 3-ї окремої штурмової бригади, показав роботу своїх FPV-дронів по російському всюдиходу МТ-ЛБ. Ворожу машину разом з десантом було знищено під Авдіївкою у Донецькій області. 

Дивовижні кадри роботи дронів показали в офіційних соцмережах 3-ї ОШБр.

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Чергове фіаско росіян на Донеччині

На опублікованому відео видно, як всюдихід, обладнаний протидроновими сітками, пересувається до лінії зіткнення. Дрон українських захисників поцілює в машину, внаслідок чого виводить її з ладу. Російські солдати, які були на броні, починають десантуватись.

Доїздились — 3 ОШБр показала ефектні кадри роботи дронів по ворожій МТЛБ на Донеччині
Російські солдати, які втекли зі знищеної МТЛБ. Джерело: скриншот

"Піхота ворога почала тікати та укриватися у посадці, але наші FPV-дрони з осколковими боєприпасами наздогнали і їх", — пишаються своєю роботою оборонці. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Третя штурмова показала влучний удар  РСЗВ HIMARS по місцю розташування росіян.

Водночас десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині, внаслідок чого знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

війна
Україна
Донецька область
дрони
Авдіївка
3 ОШБр

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