Докатался — пограничники показали кадры ночного поражения российского "Урала"

Российский военный грузовик "Урал-4320". Фото: скриншот

Подразделение Госпогранслужбы "Сталевий кордон" показало кадры поражения российского военного грузового автомобиля "Урал-4320". Машина была атакована ночью с помощью FPV-дронов.

Кадры ликвидации вражеского транспорта показали в пресс-службе ГПСУ.

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По сообщению пограничников, вражеский транспорт обнаружили ночью аэроразведчики "Сталевого кордону", после чего с помощью двух FPV-дронов машина была атакована.

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Напомним, ранее силовики полка НГУ "Азов" показали охоту ночных FPV-дронов на захватчиков вблизи Тернов вблизи Кременной в Луганской области.

В то же время полк уничтожил очередную российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которая двигалась на обстрел позиций Вооруженных сил на том же направлении.

Также бойцы николаевской морской пехоты продолжают точно отрабатывать по позициям врага. Так морпехи на видео показали, как уничтожают склады и живую силу россиян.