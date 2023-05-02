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Доктор історичних наук розповів, що стало наслідком нинішньої російської агресії в Україні

2 травня 2023 14:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Доктор історичних наук розповів, що стало наслідком нинішньої російської агресії в Україні
Доктор історичних наук, співробітник Центру досліджень воєнної історії ЗСУ Іван Патриляк. Фото: t.me/militarymediacenter/1830
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Доктор історичних наук, співробітник Центру досліджень воєнної історії ЗСУ Іван Патриляк розповів, що нинішня російська агресія в Україні є наслідком непокарання радянського режиму за розв’язання Другої світової війни. За його словами, більшовизм РФ проігнорували.

Про це Іван Патриляк сказав під час круглого столу в Military Media Center.

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Наслідок нинішньої агресії Росії в Україні

Патриляк заявив, що для України Друга світова війна не закінчилася, адже не було вирішене питання нашої держави, а також не було покаране зло.

Під час круглого столу на тему: "Внесок України та українців у перемогу в Другій світовій війні: уроки історії, які ми досі вчимо" доктор історичних наук зазначив, що одне зло Другої світової — нацистський режим – було покаране, а друге — російський більшовизм — ні.

За словами Патриляка, натомість більшовицький режим Російської Федерації опинився серед переможців, тому зараз маємо наслідки цього непокарання у Другій світовій війні. 

"Тому що росіяни сприйняли непокарання як слабкість світу, що вони можуть повторювати, насамперед повторювати свою агресію і злочини. Дві держави, які розв’язали Другу світову війну, — це нацистський райх і СРСР. Але на шибеницях опинились лідери однієї держави, а лідери іншої держави опинились у теплих кріслах міжнародних організацій", — наголосив історик.

Патриляк нагадав, що як наслідок, зараз Росія головує в Раді безпеки ООН.

"Тобто ми бачимо, яким є вплив Другої світової війни на події сучасності", — додав Патриляк.

Нагадаємо, попри цілодобові атаки та обстріли Бахмута, а також зосередження тут ключових штурмових підрозділів, росіяни досі не змогли захопити чи оточити місто Бахмут. Наразі найбільший тиск спостерігається з трьох боків: району Богданівки, Іванівського та Хромового. Це фланги українського угруповання і основні шляхи сполучення.

Також ми писали, що кількість знищених протягом 1 травня російських окупантів становить майже 500 осіб. За попередню добу було ліквідовано майже стільки ж росіян.

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