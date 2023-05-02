Доктор исторических наук рассказал, что стало следствием нынешней российской агрессии в Украине

Доктор исторических наук, сотрудник Центра исследований военной истории ВСУ Иван Патриляк. Фото: t.me/militarymediacenter/1830

Доктор исторических наук, сотрудник Центра исследований военной истории ВСУ Иван Патриляк рассказал, что нынешняя российская агрессия в Украине является следствием ненаказания советского режима за развязывание Второй мировой войны. По его словам, большевизм РФ был проигнорирован.

Об этом Иван Патриляк сказал во время круглого стола в Military Media Center.

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Патриляк заявил, что для Украины Вторая мировая война не закончилась, ведь не был решен вопрос нашего государства, а также не было наказано зло.

Во время круглого стола на тему: "Вклад Украины и украинцев в победу во Второй мировой войне: уроки истории, которые мы до сих пор учим" доктор исторических наук отметил, что одно зло Второй мировой — нацистский режим — было наказано, а второе — российский большевизм — нет.

По словам Патриляка, зато большевистский режим Российской Федерации оказался среди победителей, поэтому сейчас имеем последствия этого ненаказания во Второй мировой войне.

"Потому что россияне восприняли ненаказание как слабость мира, что они могут повторять, прежде всего повторять свою агрессию и преступления. Два государства, развязавших Вторую мировую войну, — это нацистский рейх и СССР. Но на виселицах оказались лидеры одного государства, а лидеры другого государства оказались в теплых креслах международных организаций", — подчеркнул историк.

Патриляк напомнил, что как следствие сейчас Россия председательствует в Совбезе ООН.

"То есть мы видим, каково влияние Второй мировой войны на события современности", — добавил Патриляк.

Напомним, несмотря на круглосуточные атаки и обстрелы Бахмута, а также сосредоточение здесь ключевых штурмовых подразделений, россияне до сих пор не смогли захватить или оцепить город Бахмут. Наибольшее давление наблюдается с трех сторон: района Богдановки, Ивановского и Хромового. Это фланги украинской группировки и основные пути сообщения.

Также мы писали, что количество уничтоженных в течение 1 мая российских оккупантов составляет почти 500 человек. За предыдущие сутки было ликвидировано почти столько же россиян.