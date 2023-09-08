Документаліст воєнних злочинів розповів про вандалізм окупантів на Чернігівщині

Російський окупант на БТР. Фото: росЗМІ

Росія не припиняє намагань знищити українську культуру та історію. Директор Truth Hounds, що займається документуванням воєнних злочинів, злочинів проти людяності та інших Роман Авраменко розповів про історію вандалізму росіян у Пісках Чернігівської області.

Про це Авраменко розповів в ефірі "Невідворотне покарання".

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Так, за словами директора Truth Hounds, показовою історією є знищення росіянами монумента жертвам нацистських репресій на Чернігівщині.

Роман Авраменко зазначив, що окупанти спершу хотіли вдертися до садиби-музею Павла Тичини, що їм не вдалося. Потім вони розігналися на БТР і знищили пам'ятник загиблим від репресій нацистів.

Нагадаємо, що в міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні не дійшли висновку щодо того, що в нашій країні відбувається геноцид. Свою позицію вони не змінили з березня 2023 року.

Також ми повідомляли, що українські правоохоронці зафіксували понад 101 тисячу воєнних злочинів, які вчинила Російська Федерація. Наразі вже ідентифікували 400 воєнних злочинців, суди України постановили понад 50 вироків.

Додамо, що Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що зараз ведеться розслідування у 69 справах про порушення законів та звичаїв війни. Усього це стосується 72 випадків злочинів.