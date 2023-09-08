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Документалист военных преступлений рассказал о вандализме оккупантов на Черниговщине

8 сентября 2023 00:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Документалист военных преступлений рассказал о вандализме оккупантов на Черниговщине
Российский оккупант на БТР. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия не прекращает попытки уничтожить украинскую культуру и историю. Директор Truth Hounds, занимающийся документированием военных преступлений, преступлений против человечности и других, Роман Авраменко рассказал об истории вандализма россиян в Песках Черниговской области.

Об этом Авраменко рассказал в эфире "Неотвратимое наказание".

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Так, по словам директора Truth Hounds, показательная история — уничтожение россиянами монумента жертвам нацистских репрессий на Черниговщине.

Роман Авраменко отметил, что оккупанты сначала хотели ворваться в усадьбу-музей Павла Тычины, что им не удалось. Затем они разогнались на БТР и уничтожили памятник погибшим от нацистских репрессий.

Напомним, что в международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине не пришли к выводу о том, что в нашей стране происходит геноцид. Свою позицию они не изменили с марта 2023 года.

Также мы сообщали, что украинские правоохранители зафиксировали более 101 тысячи военных преступлений, совершенных Российской Федерацией. Уже идентифицировали 400 военных преступников, суды Украины постановили более 50 приговоров.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что сейчас ведется расследование по 69 делам о нарушении законов и обычаев войны. Всего это касается 72 случаев преступлений.

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