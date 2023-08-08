Допомагали окупантам арештовувати людей: Федоров розповів про зрадників в поліції
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні активно викривають колаборантів. Так, на Мелітопольщині судитимуть трьох зрадників.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Що відомо про зрадників
На Мелітопольщині за державну зраду судитимуть поплічників ворога. Так, з початку повномасштабного вторгнення троє колишніх поліцейських залишились на тимчасово окупованій території та пішли працювати на росіян.
"Нову "службу" зрадники розпочали в "народній міліції смт. Якимівка", після —у так званому "отделе полиции № 3" все тієї ж Якимівки", — зазначив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, зрадники брали участь у репресіях місцевого населення.
"Підозрювані виконують злочинні вказівки і розпорядження ворога, зокрема, вирішують питання по доставлених в окупаційну "поліцію" громадянах, що чинять спротив незаконній владі", — розповів очільник міста.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури стосовно них до суду скеровано обвинувальні акти за фактом державної зради.
"Кожен, хто допомагає ворогу на ТОТ і не тільки, буде покараний", — підсумував Федоров.
Нагадаємо, суд виніс вирок агенту РФ у лавах Нацгвардії.
Водночас в Офісі генпрокурора розповіли, кого з полонених окупантів не віддають на обмін.