Помогали оккупантам арестовывать людей: Федоров рассказал о предателях в полиции

Мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Фото: telegram/И. Федоров

С начала полномасштабного вторжения в Украине активно разоблачают коллаборантов. Так, в Мелитопольском районе будут судить трех предателей.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Что известно о предателях

В Мелитопольском районе за государственную измену будут судить приспешников врага. Так, с начала полномасштабного вторжения три бывших полицейских остались на временно оккупированной территории и пошли работать на россиян.

"Новую "службу" предатели начали в "народной милиции пгт. Якимовка", после — в так называемом "отделе полиции № 3" все той же Якимовки", — отметил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, предатели участвовали в репрессиях местного населения.

"Подозреваемые выполняют преступные указания и распоряжения врага, в частности, решают вопросы по доставленным в оккупационную "полицию" гражданам, сопротивляющимся незаконным властям", — рассказал глава города.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры в отношении них в суд направлены обвинительные акты по факту государственной измены.

"Каждый, кто помогает врагу на ВОТ и не только, будет наказан", — подытожил Федоров.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Напомним, суд вынес приговор агенту РФ в рядах Нацгвардии.

В то же время в Офисе генпрокурора рассказали, кого из пленных оккупантов не отдают на обмен.