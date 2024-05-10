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Допомога від США для України на 400 млн доларів — Пентагон назвав перелік озброєння

10 травня 2024 21:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Допомога від США для України на 400 млн доларів — Пентагон назвав перелік озброєння
Допомога США для України. Ілюстративне фото: Пентагон
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у п'ятницю, 10 травня, підписав указ про виділення Україні нового пакета військової допомоги. Її вартість становить 400 млн доларів, а зброю візьмуть зі складів американської армії.

Перелік озброєння, яке увійшло до пакета, опублікував Пентагон.

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Пакет допомоги від США

Відомо, що це 57-й транш обладнання для України із запасів Міністерства оборони США, починаючи з серпня 2021 року. Пакет допомоги оцінюється в 400 млн доларів і включає засоби для "забезпечення найбільш нагальних потреб України на полі бою".

Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронемашини та протитанкові засоби. Загалом до списку увійшли:

  • додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot;
  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
  • зенітні ракети Stinger;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами;
  • додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS та боєприпаси;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • протимінні автомобілі з захистом від засідок MRAP;
  • причепи для перевезення важкого обладнання;
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати;
  • боєприпаси для підриву та обладнання для розмінування;
  • берегові та річкові патрульні катери;
  • засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
  • запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"США продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами і партнерами Альянсу над тим, щоб забезпечити відважних захисників України критично важливими засобами, необхідними для боротьби проти російської агресії", — наголосили в Пентагоні.

Нагадаємо, у квітні Україна таємно отримала від США далекобійні ракети ATACMS, які б'ють на відстань 300 кілометрів. Це трапилося ще до ухвалення військової допомоги на суму 61 млрд доларів. 

Також ми писали, що міноборони Німеччини закупить у США три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Надалі покупку буде передано українській армії.

США
зброя
військова допомога
військова техніка
ракети
війна в Україні

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