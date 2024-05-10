Помощь от США для Украины на 400 млн долларов — Пентагон назвал перечень вооружения

Помощь США для Украины. Иллюстративное фото: Пентагон

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в пятницу, 10 мая, подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи. Ее стоимость составляет 400 млн долларов, а оружие возьмут со складов американской армии.

Перечень вошедшего в пакет вооружения опубликовал Пентагон.

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Известно, что это 57-й транш оборудования для Украины с запасов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года. Пакет помощи оценивается в 400 млн долларов и включает средства для "обеспечения наиболее неотложных потребностей Украины на поле боя".

В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасах, бронемашинах и противотанковых средствах. В список вошли:

дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot;

дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

зенитные ракеты Stinger;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS и боеприпасы;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

противоменные автомобили с защитой от засад MRAP;

прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

высокоскоростные противорадиационные ракеты HARM;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для взрыва и оборудования для разминирования;

береговые и речные патрульные катера;

средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запасные части, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

"США будут продолжать работать вместе с около 50 членами и партнерами Альянса над тем, чтобы обеспечить отважных защитников Украины критически важными средствами, необходимыми для борьбы против российской агрессии", — отметили в Пентагоне.

Напомним, в апреле Украина тайно получила от США дальнобойные ракеты ATACMS, бьющие на расстояние 300 километров. Это произошло еще до принятия военной помощи на сумму 61 млрд долларов.

Также мы писали, что Минобороны Германии закупит у США три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS. В дальнейшем покупка будет передана украинской армии.