"Донимает независимость": в ГУР предупредили о возможных провокациях РФ 24 августа

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

В украинской разведке предупредили о возможных провокациях РФ в День Независимости Украины. В ГУР призвали украинцев не пренебрегать собственной безопасностью.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Провокации в День Независимости

По словам Юсова, само упоминание о независимости Украины "особо донимает РФ".

Он отметил, что риск российских атак есть не только на праздники, но и в будние дни. Итак, гражданские и военные должны быть готовы к этому в любой момент.

"На грани возможностей защищается украинское небо, проводятся контрдиверсионные мероприятия, контрразведывательные по всей стране и по будням, и по праздникам", — говорит Юсов.

Напомним, в последнее время в Украине увеличилось количество воздушных тревог. В Воздушных Силах говорят, что это связано с интенсивными сражениями на земле, из-за чего враг поднимает в небо свою авиацию.

Также, как сообщают в ГУР, Россия активно наращивает собственные производства беспилотников и ракет. Все, что производит государство-террористка, летит в Украину.

Стоит добавить, что ожидать ударов по Украине в какое-то конкретное время недостаточно правильно, поскольку угроза обстрелов будет сохраняться на протяжении всей захватнической войны. По сезону будут только меняться целые вражеские удары.