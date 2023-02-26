Резніков розповів про втрати росіян біля Бахмута

Олексій Резніков

Російські війська розпочали свій "великий наступ" на Донбасі. При цьому вони щодня втрачають по 500 солдатів убитими.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Повзучий наступ" росіян

Міністр зазначив, що у районі Бахмута окупаційні війська втрачають сотні солдатів щодня.

"Насправді він уже йде (наступ, — ред.). Ми називаємо це "повзучим наступом", тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі "вагнерівців" або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі. Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених", — заявив Резніков.

При цьому міністр підкреслив, що Бахмут є опорним пунктом.

"Бахмут — це опорний пункт, точка на лінії фронту, яку ми захищаємо, щоб, знищивши її, зменшити можливості противника для наступу", — заявив Резніков.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, після розгрому під Вугледаром частина окупантів відмовляється іти в наступ.

Також британська розвідка прогнозує, що російські війська, імовірно, відновлять наступ на Вугледар. Причиною є незадоволення керівництва недавньою нищівною поразкою на цьому напрямку.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що російська федерація уже розпочала другий великий наступ на сході України. Але цей наступ настільки неякісний, що не всім він очевидний.