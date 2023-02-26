Резников рассказал о потерях россиян у Бахмута

"Придерживаются сумасшедшей тактики": Резников рассказал о потерях россиян возле Бахмута
Российские войска начали свое "большое наступление" на Донбассе. При этом они ежедневно теряют по 500 солдат убитыми.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию La Repubblica.
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"Ползучее наступление" россиян
Министр отметил, что в районе Бахмута оккупационные войска теряют сотни солдат каждый день.
"На самом деле оно уже идет (наступление. — Ред.). Мы называем это "ползучим наступлением", потому что они придерживаются безумной тактики: они посылают против нас волны "вагнеровцев" или бывших пленных, чтобы отвоевать несколько метров земли. Например, в Бахмуте .Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать, и еще двадцать, в непрерывном цикле. Наш генерал на восточном фронте сказал, что за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых", — заявил Резников.
При этом Министр подчеркнул, что Бахмут является опорным пунктом.
"Бахмут — это опорный пункт, точка на линии фронта, которую мы защищаем, чтобы, уничтожив ее, уменьшить возможности противника для наступления", — заявил Резников.
Напомним, по информации Генштаба, после разгрома под Угледаром часть кафиров отказывается идти в наступление.
Также британская разведка прогнозирует, что российские войска, вероятно, возобновят наступление на Угледар. Причиной является недовольство руководства недавним сокрушительным поражением в этом направлении.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что российская федерация уже начала второе большое наступление на востоке Украины. Но это наступление настолько некачественно, что не всем оно очевидно.