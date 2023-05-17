Справка об участии в боевых действиях — что это и как получить

Служба в Вооруженных Силах Украины. Фото: Новини.LIVE

Участниками боевых действий в Украине являются не только военные, участвовавшие в выполнении боевых задач по защите Украины, но и члены добровольческих формирований. В то же время, для получения статуса УБД нужно собрать немало документов, один из которых справка об участии в боевых действиях.

Рассказываем подробно, для чего необходима такая справка и как ее можно получить.

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Зачем справка об участии в боевых действиях

Именно эта справка является главным основанием для предоставления лицу статуса УБД. Она формируется командиром воинской части, начальником органа или воинского подразделения.

Также командир (начальник) воинской части (органа, подразделения) через соответствующие подразделения служб персонала (кадровых центров) организует оформление и выдачу военнослужащему следующих документов:

выписки (копии) боевых донесений;

выписки (копии) журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки);

выписки (копии) вахтенных журналов;

выписки (копии) полетных листов;

выдержки из приказов о подчинении руководителю оперативного штаба по управлению войной и о прибытии/выбытии в/из районов боевых действий;

выписки (копии) материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий, которые были подвергнуты во время боевых действий.

В свою очередь, командиры воинских частей или другие руководители предприятий, учреждений и организаций в течение месяца после завершения военного исполнения службы обязаны подать на рассмотрение комиссии справку по форме согласно приложению и документы, предусмотренные пунктом настоящего Порядка, которые являются основанием для предоставления лицам статуса участника боевых действий.

То есть, справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, формируется командирами и является основанием для предоставления лицу статуса УБД.

Справка об участии в боевых действиях

Как получить статус участника боевых действий

В случае если командир не подал документы, военный может самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию, а именно:

Минобороны;

МВД;

Минюст;

Национальная полиция;

Национальная гвардия;

СБУ;

Служба внешней разведки;

администрация Госпогранслужбы;

администрация Госспецтрансслужбы и т.д.

Для этого нужно собрать все документы и взять у своего командира справку об участии в боевых действиях. Именно такой пакет документов поможет человеку получить статус участника боевых действий.

Все эти документы следует посылать заказным письмом с уведомлением или лично зарегистрировать обращение в соответствующей комиссии.

Ведомственная комиссия принимает решение о предоставлении статуса УБД в течение месяца со дня получения документов. Удостоверения УБД выдают в военной части. Если подали лично — в соответствующей комиссии.

Оформление документов военными. Фото: google.com

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