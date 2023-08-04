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"Доводиться дуже серйозно битися за кожен метр": майор ЗСУ про бої на Бахмутському напрямку

4 серпня 2023 09:48
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
"Доводиться дуже серйозно битися за кожен метр": майор ЗСУ про бої на Бахмутському напрямку
"Азовці" здійснюють обстріл. Фото: facebook/бригада НГУ "Азов"
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Триває український контрнаступ. На Бахмутському напрямку точаться запеклі бої, в яких стратегії НАТО можуть бути неефективними.

Про це повідомив екскомандир полку Азов, майор ЗСУ Максим Жорін у інтерв'ю Radio NV.

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За словами Максима Жоріна, у запеклих боях проти росіян стратегії НАТО будуть неефективними. Адже війська Альянсу ще ніколи не брали участь у подібних битвах. Також Жорін пояснив, чому просування відбувається повільніше, ніж того очікуюють.

"Зараз навколо Бахмута продовжуються, звичайно, складні бої. Я насправді розумію, що сьогодні, особливо цивільні люди, дуже чекають перемоги, якихось крутих новин. Але реальність полягає в тому, що нам доводиться дуже серйозно битися за кожну будівлю, за кожен дім і за кожен метр. Бої йдуть зараз надзвичайно складні", — зазначив він.

За його словами, наступати не так вже й легко, як хотілося б, тому що РФ перекидає під Бахмут найсильніші підрозділи, щоб завадати просуванню ЗСУ.  

"Враховуючи те, що сюди перекидають нові, досвідчені, найбільш підготовлені підрозділи, здебільшого — це десантники, то просуватися стає складніше", — пояснив Жорін.

Водночас під контролем ЗСУ перебуває частина Кліщіївки.

"Але менше з тим: частину Кліщіївки контролюємо повністю, є вогневий контроль цього населеного пункту. Проте зараз не лише Кліщіївка є таким населеним пунктом особливої уваги біля Бахмута. Тут також є ще Андріївка і Курдюмівка. Це ті населені пункти, які найближчим часом ми плануємо повернути під прапор України для того, щоб далі вже просуватися та оточувати місто Бахмут", — розповів майор ЗСУ.

Нагадаємо, в ISW назвали напрямки, на яких наступали та просунулися ЗСУ.

Також стало відомо, що росіяни намагалися атакувати в районі Кліщіївки.

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