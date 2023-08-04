"Приходится очень серьезно биться за каждый метр": майор ВСУ о боях на Бахмутском направлении

"Азовцы" совершают обстрел. Фото: facebook/бригада НГУ "Азов"

Продолжается украинское контрнаступление. На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои, в которых стратегии НАТО могут быть неэффективными.

Об этом сообщил экскомандир полка Азов, майор ВСУ Максим Жорин в интервью Radio NV.

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По словам Максима Жорина, в ожесточенных боях против россиян стратегии НАТО будут неэффективными. Ведь войска Североатлантического союза еще никогда не участвовали в подобных битвах. Также Жорин объяснил, почему продвижение происходит медленнее, чем того ожидают.

"Сейчас вокруг Бахмута продолжаются, конечно, сложные бои. Я действительно понимаю, что сегодня, особенно гражданские люди, очень ждут победы, каких-то крутых новостей. Но реальность заключается в том, что нам приходится очень серьезно сражаться за каждое здание, за каждый дом и за каждый метр. Бои идут сейчас чрезвычайно сложные", — отметил он.

По словам Жорина, наступать не так уж легко, как хотелось бы, потому что РФ опрокидывает под Бахмут сильнейшие подразделения, чтобы помешать продвижению ВСУ.

"Учитывая то, что сюда перебрасывают новые, опытные, наиболее подготовленные подразделения, в основном — это десантники, то продвигаться становится сложнее", — пояснил воин.

В то же время под контролем ВСУ находится часть Клещиевки.

"Но меньше с тем: часть Клищиевки контролируем полностью, есть огневой контроль этого населенного пункта. Однако сейчас не только Клищиевка является таким населенным пунктом особого внимания возле Бахмута. Здесь также есть Андреевка и Курдюмовка. Это те населенные пункты, которые в ближайшее время мы планируем вернуть под флаг Украины для того, чтобы дальше уже продвигаться и окружать город Бахмут", — рассказал майор ВСУ.

Напомним, в ISW назвали направления, на которых наступали и продвинулись ВСУ.

Также стало известно, что россияне пытались атаковать в районе Клищиевки.