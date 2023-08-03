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Росіяни намагалися атакувати в районі Кліщіївки, — ISW

3 серпня 2023 07:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни намагалися атакувати в районі Кліщіївки, — ISW
Російський військовий. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські війська посилили артилерійські обстріли на Бахмутському напрямку. Окрім цього, 2 серпня окупанти намагалися наступати в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. 

Про це йдеться в матеріалі інституту вивчення війни ISW.

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Що відомо про наступ росіян

Повідомляється, що 2 серпня ЗСУ продовжили наземні атаки в районі Бахмуту, однак, офіційних заяв щодо наступу та підтвердження просування не було. 

В той час у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни безуспішно наступали в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. У російському інфопросторі також стверджували, що армія РФ контратакувала на північ і захід від Кліщіївки.

"Російський мілблогер стверджував, що російські сили контратакували на північ і захід від Кліщіївки", — йдеться у повідомленні.

Росіяни хочуть посилити та утримати оборону

Зазначається, що частину армії РФ, яка діяла на захаді Донецької області, розгорнули поблизу Бахмуту. Це може свідчити про те, що росіяни намагаються посилити та водночас утримати оброну на даній ділянці фронту.

"Російський мілблогер 2 серпня розширив кадри, на яких стверджується, що на Бахмутському напрямку діють підрозділи 57-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Припущення про те, що частина 5-ї загальновійськової армії, яка переважно діє на заході Донецької області, частково розгорнуто в районі Бахмута, свідчить про те, що російські війська можуть спрямувати різні елементи в цей район для утримання оборони", — додають в ISW.

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Наразі відбувається успішне просування на Таврійському напрямку.

Додамо, що Міністерство оборони США фіксує просування вперед Сил оборони України в рамках контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка й тривала боротьба.

 

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