Доездились — 3-я ОШБр показала эффектные кадры работы дронов по вражеской МТ-ЛБ в Донецкой области

Движение российской МТ-ЛБ. Фото: скриншот

Батальон беспилотных систем "Ветролом", входящий в состав 3-й отдельной штурмовой бригады, показал работу своих FPV-дронов по российскому вездеходу МТ-ЛБ. Вражеская машина вместе с десантом была уничтожена под Авдеевкой в Донецкой области.

Впечатляющие кадры работы дронов показали в официальных соцсетях 3-й ОШБр.

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Очередное фиаско россиян в Донецкой области

На опубликованном видео видно, как вездеход, оборудованный противодроновыми сетками, движется к линии соприкосновения. Дрон украинских защитников попадает в машину, в результате чего выводит ее из строя. Российские солдаты, находившиеся на броне, начинают десантироваться.

Российские солдаты, бежавшие из уничтоженного МТ-ЛБ. Источник: скриншот

"Пехота врага начала бежать и укрываться в посадке, но наши FPV-дроны с осколочными боеприпасами догнали и их", — гордятся своей работой защитники.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Третья штурмовая показала точный удар РСЗО HIMARS по местоположению россиян.

В то же время десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области, в результате чего уничтожили танки и боевые бронированные машины врага.