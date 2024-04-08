Доездились — 3-я ОШБр показала эффектные кадры работы дронов по вражеской МТ-ЛБ в Донецкой области
Батальон беспилотных систем "Ветролом", входящий в состав 3-й отдельной штурмовой бригады, показал работу своих FPV-дронов по российскому вездеходу МТ-ЛБ. Вражеская машина вместе с десантом была уничтожена под Авдеевкой в Донецкой области.
Впечатляющие кадры работы дронов показали в официальных соцсетях 3-й ОШБр.
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Очередное фиаско россиян в Донецкой области
На опубликованном видео видно, как вездеход, оборудованный противодроновыми сетками, движется к линии соприкосновения. Дрон украинских защитников попадает в машину, в результате чего выводит ее из строя. Российские солдаты, находившиеся на броне, начинают десантироваться.
"Пехота врага начала бежать и укрываться в посадке, но наши FPV-дроны с осколочными боеприпасами догнали и их", — гордятся своей работой защитники.
Напомним, ранее мы рассказывали, как Третья штурмовая показала точный удар РСЗО HIMARS по местоположению россиян.
В то же время десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области, в результате чего уничтожили танки и боевые бронированные машины врага.
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