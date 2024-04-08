Дроны Третьей штурмовой "утилизировали" вражескую БМП вместе с десантом

Горящая вражеская БМП. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады не прекращают наносить врагу значительные потери в боевой технике и живой силе. В частности, для этой цели они эффективно используют беспилотные летательные аппараты.

Видео эффективной работы украинских дронов по боевой машине пехоты российских оккупантов обнародовали бойцы подразделения "Ветролом" Батальона беспилотных систем.

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Бойцами Третьей штурмовой бригады была поражена боевая машина пехоты МТ-ЛБ с российскими захватчиками на борту.

"Пехота врага начала убегать и укрываться в посадке, но наши FPV-дроны с осколочными боеприпасами догнали и их", — рассказали бойцы о результате "охоты".

Это событие произошло в районе Авдеевки. Боевую работу совершали бойцы подразделения "Ветролом" Батальона беспилотных систем.

Ранее мы рассказывали, что Третья штурмовая показала точный удар HIMARS по месторасположению россиян.

Напомним, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.