Двох батарей — замало: скільки ЗРК Patriot потребує Україна

Протиракетни зенітні комплекси Patriot. Фото: NATO/Flickr

Дві батареї сучасних протиракетних зенітних комплексів Patriot не вирішать проблеми надійного закриття неба від російських ракетних атак. Для більшої ефективності прикриття свого повітряного простору Україні необхідно щонайменше два десятки таких систем.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Збивати їхні бомби — у нас такої можливості немає, а для того, щоб знищувати їхні носії — бомбардувальники, нам потрібно мати достатньо потужні системи ППО", — сказав Селезньов.

Адже зрозуміло, додав він, що одна або дві батареї Patriot нам критично і докорінно ситуацію не змінять.

"Тому нам потрібно щонайменше 20 таких систем. І те не факт, що вони дозволять нам закрити всю територію України, оскільки, як показує практика, декілька пускових установок можуть нам закрити площу такого міста як Дніпро або Київ", — констатував Селезньов.

Як вирішується питання закриття неба

За підсумками 11-го засідання в Рамштайні, яке відбулося 21-го квітня, Україна отримає ракети до комплексів протиповітряної оборони та іншого важкого озброєння.

Російські окупанти змінили підходи в роботі з виявлення та придушення українських систем протиповітряної оборони. Це в певній мірі може створювати додаткові незручності для української сторони.