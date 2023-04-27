Второй дивизион ЗРК Patriot уже заступил на боевое дежурство в Украине

Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: Wikipedia

В Украине усиливается защита неба. Сегодня, 27 апреля, на боевое дежурство вступил второй дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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"Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу!" — подчеркнул Олещук.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант также опубликовал фотографию на фоне ЗРК, который начал защищать украинское небо.

Олещук рядом с ЗРК Patriot. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Напомним, две батареи современных противоракетных зенитных комплексов Patriot не решат проблему надежного закрытия неба от российских ракетных атак. Для большей эффективности прикрытия своего воздушного пространства Украине необходимо не менее двух десятков таких систем.

Также мы писали, что 19 апреля Алексей Резников сообщил, что украинское небо становится более безопасным. В Украину прибыли системы ПВО "Патриот".

Добавим, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что чем быстрее зенитно-ракетный комплекс Patriot станет на боевое дежурство, тем оперативнее военные смогут выполнять важные задачи. Комплекс способен уничтожать вражескую авиацию на расстоянии до 150 км.