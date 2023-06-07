Другу добу поспіль ЗСУ знищують велику кількість російської військової техніки, — Генштаб
За минулу добу, 6 червня, Сили оборони ліквідували на фронті понад 800 російських окупантів. Крім того, росіяни знову втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані росіяни
Протягом 6 червня українські війська знищили на фронтах російсько-української війни близько 800 російських окупантів. Такий високий показник успішної роботи Сил оборони фіксується другу добу поспіль.
Крім того, загарбники за добу втратили понад 60 одиниць важкої військової техніки — йдеться про 13 танків, 17 бронемашин і 37 артилерійських систем. За попередню добу росіяни втратили трохи близько 60 одиниць важкої військової техніки.
Загальні втрати ворожої армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 212 030 (+800) осіб ліквідовано;
- танків — 3 873 (+13) од.;
- бойових броньованих машин — 7 560 (+17) од.;
- артилерійських систем — 3 640 (+37) од.;
- РСЗВ — 594 (+4) од.;
- засобів ППО — 352 (+1) од.;
- літаків — 314 (+1) од.;
- гелікоптерів — 299 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 219 (+7) од.;
- крилатих ракет — 1171 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 349 (+17) од.;
- спеціальної техніки — 492 (+3) од.
Нагадаємо, що за 4 червня російські війська зменшилися усього на 410 загарбників, 11 бронемашин і 12 артилерійських систем.
А от за минулу добу, 5 червня, Сили оборони України знищили 800 російських окупантів, 20 бронемашин і 36 артилерійських систем.