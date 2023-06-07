Другу добу поспіль ЗСУ знищують велику кількість російської військової техніки, — Генштаб

Український військовий на фронті. Фото: 46 окрема аеромобільна бригада

За минулу добу, 6 червня, Сили оборони ліквідували на фронті понад 800 російських окупантів. Крім того, росіяни знову втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані росіяни

Протягом 6 червня українські війська знищили на фронтах російсько-української війни близько 800 російських окупантів. Такий високий показник успішної роботи Сил оборони фіксується другу добу поспіль.

Крім того, загарбники за добу втратили понад 60 одиниць важкої військової техніки — йдеться про 13 танків, 17 бронемашин і 37 артилерійських систем. За попередню добу росіяни втратили трохи близько 60 одиниць важкої військової техніки.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 212 030 (+800) осіб ліквідовано;

танків — 3 873 (+13) од.;

бойових броньованих машин — 7 560 (+17) од.;

артилерійських систем — 3 640 (+37) од.;

РСЗВ — 594 (+4) од.;

засобів ППО — 352 (+1) од.;

літаків — 314 (+1) од.;

гелікоптерів — 299 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 219 (+7) од.;

крилатих ракет — 1171 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 349 (+17) од.;

спеціальної техніки — 492 (+3) од.

Втрати російської армії в Україні на 7 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за 4 червня російські війська зменшилися усього на 410 загарбників, 11 бронемашин і 12 артилерійських систем.

А от за минулу добу, 5 червня, Сили оборони України знищили 800 російських окупантів, 20 бронемашин і 36 артилерійських систем.