Вторые сутки подряд ВСУ уничтожают большое количество российской военной техники, — Генштаб

Украинский военный на фронте. Фото: 46 отдельная аэромобильная бригада

За минувшие сутки, 6 июня, Силы обороны ликвидировали на фронте более 800 российских оккупантов. Кроме того, россияне снова потеряли большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные россияне

В течение 6 июня украинские войска уничтожили на фронтах российско-украинской войны около 800 российских оккупантов. Такой высокий показатель успешной работы Сил обороны фиксируется вторые сутки.

Кроме того, захватчики за сутки потеряли более 60 единиц тяжелой военной техники — речь идет о 13 танках, 17 бронемашинах и 37 артиллерийских системах. За предыдущие сутки россияне потеряли около 60 единиц тяжелой военной техники.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 212 030 (+800) человек ликвидировано;

танков — 3 873 (+13) ед.;

боевых бронированных машин — 7 560 (+17) ед.;

артиллерийских систем — 3 640 (+37) ед.;

РСЗО — 594 (+4) ед.;

средств ПВО — 352 (+1) ед.;

самолетов — 314 (+1) ед.;

вертолетов — 299 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 219 (+7) ед.;

крылатых ракет — 1171 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 349 (+17) ед.;

специальной техники — 492 (+3) ед.

Потери российской армии в Украине на 7 июня 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за 4 июня российские войска уменьшились всего на 410 захватчиков, 11 бронемашин и 12 артиллерийских систем.

А вот за минувшие сутки, 5 июня, Силы обороны Украины уничтожили 800 российских оккупантов, 20 бронемашин и 36 артиллерийских систем.