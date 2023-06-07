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Вторые сутки подряд ВСУ уничтожают большое количество российской военной техники, — Генштаб

7 июня 2023 09:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Вторые сутки подряд ВСУ уничтожают большое количество российской военной техники, — Генштаб
Украинский военный на фронте. Фото: 46 отдельная аэромобильная бригада
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За минувшие сутки, 6 июня, Силы обороны ликвидировали на фронте более 800 российских оккупантов. Кроме того, россияне снова потеряли большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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В течение 6 июня украинские войска уничтожили на фронтах российско-украинской войны около 800 российских оккупантов. Такой высокий показатель успешной работы Сил обороны фиксируется вторые сутки.

Кроме того, захватчики за сутки потеряли более 60 единиц тяжелой военной техники — речь идет о 13 танках, 17 бронемашинах и 37 артиллерийских системах. За предыдущие сутки россияне потеряли около 60 единиц тяжелой военной техники.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 212 030 (+800) человек ликвидировано;
  • танков — 3 873 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 560 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 640 (+37) ед.;
  • РСЗО — 594 (+4) ед.;
  • средств ПВО — 352 (+1) ед.;
  • самолетов — 314 (+1) ед.;
  • вертолетов — 299 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 219 (+7) ед.;
  • крылатых ракет — 1171 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 349 (+17) ед.;
  • специальной техники — 492 (+3) ед.
Потери русской армии в Украине на 7 июня 2023 года
Потери российской армии в Украине на 7 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за 4 июня российские войска уменьшились всего на 410 захватчиков, 11 бронемашин и 12 артиллерийских систем.

А вот за минувшие сутки, 5 июня, Силы обороны Украины уничтожили 800 российских оккупантов, 20 бронемашин и 36 артиллерийских систем.

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