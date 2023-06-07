Вторые сутки подряд ВСУ уничтожают большое количество российской военной техники, — Генштаб
За минувшие сутки, 6 июня, Силы обороны ликвидировали на фронте более 800 российских оккупантов. Кроме того, россияне снова потеряли большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные россияне
В течение 6 июня украинские войска уничтожили на фронтах российско-украинской войны около 800 российских оккупантов. Такой высокий показатель успешной работы Сил обороны фиксируется вторые сутки.
Кроме того, захватчики за сутки потеряли более 60 единиц тяжелой военной техники — речь идет о 13 танках, 17 бронемашинах и 37 артиллерийских системах. За предыдущие сутки россияне потеряли около 60 единиц тяжелой военной техники.
Общие потери вражеской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 212 030 (+800) человек ликвидировано;
- танков — 3 873 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 560 (+17) ед.;
- артиллерийских систем — 3 640 (+37) ед.;
- РСЗО — 594 (+4) ед.;
- средств ПВО — 352 (+1) ед.;
- самолетов — 314 (+1) ед.;
- вертолетов — 299 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 219 (+7) ед.;
- крылатых ракет — 1171 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 349 (+17) ед.;
- специальной техники — 492 (+3) ед.
Напомним, что за 4 июня российские войска уменьшились всего на 410 захватчиков, 11 бронемашин и 12 артиллерийских систем.
А вот за минувшие сутки, 5 июня, Силы обороны Украины уничтожили 800 российских оккупантов, 20 бронемашин и 36 артиллерийских систем.